نشاط تداول الذهب رغم ارتفاع سعره بالفيوم.. الجرام يتجاوز 1000 جنيه

على الرغم من الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث تجاوز سعر الجرام 1000 جنيه، إلا أنّ حركة البيع والشراء شهدت نشاطاً ملحوظاً في محال الذهب والصاغة بمحافظة الفيوم، دون أن تتأثر بذلك الارتفاع، حيث يتجه العشرات لبيع مشغولاتهم الذهبية مستفيدين من ارتفاع سعره، لتحقيق أرباح مالية طائلة، على أن يعاودوا الشراء مرة أخرى بعد انخفاض سعره، بينما يلجأ آخرون إلى شراء الذهب، اعتقاداً منهم بأنّ أسعاره سترتفع خلال الفترة المُقبلة، وسيمكنهم بيعه بسعر أفضل، وتحقيق أرباح من فارق السعر.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بالفيوم

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في تعاملات اليوم الاثنين، في محلات الصاغة بمدينة الفيوم، حيث بلغ سعر الجرام عيار 24 حوالي 1126 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجرام عيار 21 حوالي 985 جنيهاً، أمّا عيار 18 فقد بلغ سعره 844 جنيهاً للجرام، وعيار 14 بلغ 657 جنيهاً، وأخيراً عيار 10 بلغ سعره 469 جنيهاً.

الذهب القديم يقترب من 1000 جنيه للجرام

وقال عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب بالفيوم، إنّ سعر الذهب القديم للجرام الواحد في محافظة الفيوم بلغ 990 جنيهاً بالمصنعية، بينما الذهب الجديد يبدأ الجرام من 1040 جنيهاً بالحد الأدنى من المصنعية، ولكنها تزداد بزيادة المصنعية من شركة لأخرى.

إقبال على شراء الذهب القديم بالفيوم

وأوضح «عبد الرحمن»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أنّ الإقبال على الشراء يزداد على الذهب القديم، نظراً لانخفاض سعر المصنعية فيه، بخلاف الذهب الجديد، وحتى يتمكن المشتري من التوفير، مُشيراً إلى أنّ جرام الذهب ازداد سعره بمقدار 100 جنيه بالمصنعية اليوم عن الأيام الماضية.

حركة البيع والشراء مستمرة

وأشار إلى أنّ حركة البيع والشراء مستمرة مثل كل يوم دون تغيير، مؤكداً أنّها لم تتأثر بارتفاع أسعار الذهب التي حدثت فجأة، كما أن حركتي البيع والشراء تسيران بالتوازي معاً، وليس هناك إقبال على البيع أكبر من الشراء، وأضاف انه مثلما هناك بيع، هناك أيضاً شراء.

وأكدّ أنّ تجار الذهب يتابعون عن كثب حركة التغير في أسعار الذهب، التي ربما تتغير بين الحين والآخر.