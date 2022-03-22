شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لأهالي الفيوم بالتفصيل

يرغب الكثير من الأسر بمحافظة الفيوم، في الحصول على معاش تكافل وكرامة الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي، ليساعد على تحسين أحوال المواطنين الذين تأثروا نتيجة الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، خصوصاً بعدما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إتخاذ عدة قرارات تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كان من بينها تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن عدة مستندات يجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة تتضمن الآتي:

صور شهادة ميلاد كومبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

صورة كومبيوتر من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة

قيد طالب للطلاب المقيدين جامعياً

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

صورة إقرار الوصاية للأيتام

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم

الفئات المستحقة لتكافل وكرامة

وحددت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة كالتالي:

الأسرة

ذوي الإعاقة

المسنين

الطفل

المرأة

الشباب

شروط الحصول على تكافل وكرامة

ووضعت مديرية التضامن الاجتماعي عدة شروط للموافقة على منح المتقدم معاش تكافل وكرامة، تتمثل في ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه، أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

كما تضمنت الشروط، ضرورة وجود أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة في الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة، على أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 ملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة.

ونصت الشروط على ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة لكل حالة على حدا، بالإضافة إلى أنّ المتقدمين من المسنين يكونوا قد تجاوزوا 65 عاماً، ومن المعاقين يكونوا أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم من العمل وتقديم إثبات بالفحص الطبي للمرض أو الإعاقة.

طريقة التقديم لمعاش تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، من خلال الذهاب للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة.