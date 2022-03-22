إطلاق «مشغلي» لدعم السيدات بمشروعات صغيرة لإنتاج الملابس في الغربية

شارك الدكتور عبدالسيد يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، في الحفل الافتتاحي لمبادرة «مشغلي» لصالح السيدات، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

دعم للمرأة لبدء مشروعات صغيرة

وحضر الاحتفالية، الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد، وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي «مشغلي»، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف مساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، لتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

30 مشروعا صغيرا

وتضمّنت المبادرة التي أطلقها حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنشاء 30 مشروعا صغيرا، و4 مشاغل كبرى بقرى مركز زفتى، لتكون الطاقة الإجمالية للمشروع 100 ماكينة خياطة للسيدات.

وخلال الاحتفالية، كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بانطلاق مبادرة «مشغلي»، مؤكدة أنّ تضافر جهود ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، تساهم في رفعة مصر حتى تكون في المكان التي تستحقها بين شعوب العالم.

ووجّهت عبدالعزيز، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في دعم المرأة المصرية، وحرصه على توفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أنّ ذلك ظهر على أرض الواقع من خلال المشروعات التي نراها، كما وجّهت عضو مجلس الشيوخ، الشكر للقائمين على مبادرة «مشغلي» التى أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد.