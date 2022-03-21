الكشف على 1800 مريض خلال قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قافلة طبية شاملة، اليوم الاثنين، في قرية «المحمودية»، التابعة لمركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وذلك بالاشتراك بين كليات الطب البشري والأسنان والزراعة ومستشفى الجامعة، ومديرية التربية والتعليم، كما نظمت القافلة دورة تدريبية للسيدات حول صناعة الصابون.

القافلة الطبية تضم 8 تخصصات مختلفة

وتفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القافلة الطبية الشاملة، موضحاً أنّها شملت عدداً من التخصصات الطبية المختلفة، تضمنت 8 أقسام، منها الجراحة العامة والباطنة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والرمد والأطفال والأسنان.

الكشف على 1800 مريض ومريضة

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1800 حالة، خلال القافلة الطبية بقرية «المحمودية» بمركز إطسا، في مختلف التخصصات.

ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة

ولفت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أنّ القافلة شملت أيضاً تنظيم عدد من الندوات التوعوية، منها ندوة عن التنور المجتمعي، وندوة عن صناعة الصابون، مُشيداً بالمساهمة الواضحة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ودورها المميز في توعية أهالي قرية «المحمودية» بمركز إطسا.

حضور مسؤولي الجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور نجلاء الشربيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال ربيع، منسق عام مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، وعميد كلية التربية الأسبق.