وكيل «تعليم الفيوم» تكرم الأم المثالية: احترامها واجب ديني

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتكريم الفائزات بلقب الأم المثالية في المسابقة التي أعدتها المديرية، بمناسبة عيد الأم، إذ كرمت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، 5 سيدات فائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المديرية، وقدّمت لهن بعض الهدايا البسيطة تقديرًا لجهودهن التي لا تزال مستمرة في حق أبنائهن وطلابهن.

مسابقة الأم المثالية بتعليم الفيوم

وقال أحمد سالم المتحدث الإعلامي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ المديرية نظمت مسابقة لاختيار الأم المثالية على مستوى المديرية، وبعد اختيار الفائزات اللاتي بلغ عددهن 5 مدرسات، وجرى تنظيم تكريم لهم في مكتب وكيلة الوزارة، بحضور أمل أنور مدير إدارة العلاقات العامة، ورجب وهبة مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، وهشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد نادي مدير عام الشئون المالية والإدارية، وفريق العمل بإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

تكريم 5 مدرسات فائزات باللقب

وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه جرى تكريم 5 مدرسات فائزات وهنّ ملكة إبراهيم رياض عثمان، ورضا سيد أحمد علي، وفاطمة سيد طة حسن، وعزة خلف علي السيد، وهدى محمد عبدالعظيم لحصولهن على لقب الأم المثالية على مستوى ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

الأم باب من أبواب الجنة

ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التحية لجميع الأمهات اللاتي كُرمن، قائلةً إنّها تقدم كل تحية تقدير وإعزاز لكل أم مصرية ضحت لأجل أبنائها، وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة، مؤكدةً أنّ أي تكريم أو تقدير لن يوفي الأم حقها أو قدرها.

وأضافت وكيل تعليم الفيوم، أنّ الأم باب من أبواب الجنة، واحترامها واجب ديني وإنساني وأخلاقي، لذلك يجب تقديم البر والإحسان لها في كل لحظة، موجهةً الشكر والتقدير لكل أم على قيد الحياة، وداعيةً بالرحمة والمغفرة لكل أم متوفاة.