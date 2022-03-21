بلوحة للسيسي يبني مصر.. الفيوم تحصد جوائز الكاريكاتير الصحفي

لوحة للرئيس السيسي يبني مصر، ومواطن يهرب من فيروس كورونا، ورسم آخر عن ذبح الحمير، كانت هذه الرسومات سبباً في فوز 4 طالبات بمدارس الفيوم بالمراكز الأول والثاني والثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي لصيف 2021، تصدرن بها كافة المحافظات، وذلك ضمن مسابقة نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية.

مسابقة الكاريكاتير الصحفي

وقال أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم نظمت مسابقة كايكاتير لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف عام 2021، موضحاً أنّ توجيه الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، شارك بعدة أعمال فنية للطلاب والطالبات في المسابقة.

طالبات الفيوم تحصدن المراكز الثلاثة الأولى

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أنّ 4 طالبات من محافظة الفيوم، حصدن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير، بثلاثة أعمال فنية إحداها تظهر الرئيس السيسي يبني مصر، ورسم آخر لمواطن يهرب من فيروس كورونا، وثالث عن ذبح الحمير.

أسماء الطالبات الفائزات بمسابقة الكاريكاتير

وأوضح «سالم» أنّ المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به الطالبة «يُمنى أحمد محمد »، من مدرسة «لطفي سليمان» الثانوية بسنورس، بينما فازت «منة الله مصطفى عبد الحميد»، الطالبة بمدرسة «عثمان بن عفان» الإعدادية بسنورس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وأخيراً فازت «حبيبة سيد محمد»، الطالبة بمدرسة «فاطمة الزهراء» الإعدادية للبنات بأبشواي، و«ريتاج عصام رمضان»، الطالبة بمدرسة «الرسالة» الخاصة، بإدارة غرب الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وكيل تعليم الفيوم تنهنئ الفائزات

في سياق متصل، قدّمت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة للطالبات الفائزات في المسابقة، كما هنأت إدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه الصحافة المدرسية والمعلمين المشرفين على الطلاب، على الجهد المتميز المبذول في العمل، مُتمنيةً لهم دوام التوفيق.