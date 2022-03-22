الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على السواحل تصل خفيفة للقاهرة الكبرى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتصل خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بـ الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة اليوم على شمال البلاد، بسبب امتداد منخفض جوي بارد، في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى تعرضنا لكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا، عملت على خفض درجات الحرارة بعيدة تماما عن معدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام الذى يمثل بداية فصل الربيع.

اعتدال درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

وتوقعت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن» اعتدال درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل، حيث نشهد ارتفاعا يتراوح ما بين 3 و4 درجات، بجميع أنحاء الجمهورية، إلا أن هذا لا يمنع وجود العديد من التقلبات الجوية طوال فصل الربيع، الذي يشهد عدة تغيرات مناخية مختلفة، وحتى بداية فصل الصيف رسميا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 10

بلطيم 14 10

مطروح 14 10

السلوم 14 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 14 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 18 12

كاترين 14 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 09

المنيا 18 08

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 26 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

أبورماد 25 11

حلايب 24 12

رأس حدربة 24 12