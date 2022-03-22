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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

هبه وهدن
11:59 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 23 مارس، متوقعة عدد من الأحداث التي بصددها اليوم على الصعيد العاطفي والاجتماعي وكذلك المهني والعملي.

ووفقا لخبراء الأبراج، فإن من بين الصفات العامة لمولود برج السرطان، أنه صاحب مزاج متقلب كما أنه من الأبراج التي تتمتع بارتباط شديد بشريكه الآخر، ولا يثق بسهولة في الآخرين، لهذا من الصعب أن يرتبط بسهولة، وعندما يرتبط يتمسك بشريكه جدًا ويعرف عن هذا المولود أنه فطن وذكي ولكن ما يعيبه الفطرة الشديدة في العلاقات، لذا نرصد حظك اليوم لهذا المولود وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تبشرك اليوم عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج السرطان، بأن عطارد في منزل الحظ ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد لك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج اليوم، أنه صحيا ومهنيا القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم طاقة وحيوية وتوظف جهودك في الاتجاه السليم.

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بقلم هبه وهدن