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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

هبه وهدن
12:00 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها بشأن حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني العملي، إذ يحرص دائمًا هذا المولود على التواصل مع الآخرين؛ كما يشعر هذا البرج عادةً بقيمته بين المحيطين به إذ يعطيه هذا إحساسًا كبيرًا بالتفاخر واحترام الذات.

كما تجد برج الأسد يحظى بالكثير من الصداقات في حياته فهو من الأشخاص الذين يتركون بصمة المرح والفكاهة في الأجواء التي يتواجدون بها على كافة الأصعدة سواء العمل أو العائلة، ويبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به.

«الوطن» توضح من خلال تقرير حظك اليوم الأربعاء برج الأسد كل مواصفات البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق ما ذكرته خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج على الجانب المهني والعملي لمولود برج الأسد، لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعاطفيا وعائليا، القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

ويتميز أصحاب برج الأسد بأنه من الأشخاص الذين يتمتعوا بالسخاء الكبير للغاية، كما يُعتقد أنهم قد يقدمون المساعدة المالية لأصدقائهم، ودعمهم في الأوقات السيئة والحرجة، لهذا تجدهم محببين لدى المحيطين بهم.

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بقلم هبه وهدن