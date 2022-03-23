حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لكافة مواليد الأبراج الفلكية وتحديدا الذين يحتفلون خلال تلك الفترة بأعياد ميلادهم، التي يحرص عدد كبير على متابعتها وخصوصا من يتعرضون للحظات قاسية خلال تلك الآونة بفضل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم بفضل الجائحة أو التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

ويقدم «الوطن» حظك اليوم الأربعاء على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الشمسية الـ12 بحسب توقعات عبير فؤاد، للمهتمين بعلم الفلك وتحركات الكواكب في المدار الشمسي.

حظك اليوم برج الحمل 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الحمل 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

حظك اليوم برج الثور 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للبيع والشراء وتحسن التصرف في أمورك المالية.

حظك اليوم برج الثور 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمنحك رؤية مستقبلية واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم طاقة وحيوية وتوظف جهودك في الاتجاه السليم.

حظك اليوم برج السرطان 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الأسد 23-3-2022 على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

حظك اليوم برج العذراء 23-3-2022 على الصعيد المهني

برج العذراء اليوم القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة.. لا تغامر وركز على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

حظك اليوم برج الميزان 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة، بشرط لا تغامر خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الميزان 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير وقد يمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ونفقاتك، ومن المهم أن تدير وضعك المالي بجدية.

حظك اليوم برج العقرب 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد بمنزل الحب، وقد يساعدك ذلك على فتنة الجنس الآخر والتأثير فيه.

حظك اليوم برج القوس 23-3-2022 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ داعمان ويمنحانك حماسا وإرادة وتحسن التصرف في كل المواقف رغم الضغوط.

حظك اليوم برج القوس 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك، ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

حظك اليوم برج الجدي 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك، وتعتني بسلامتك ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الجدي 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بالتعامل فقط مع من تثق بهم ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج الدلو 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وتجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

حظك اليوم برج الحوت 23-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحوت 23-3-2022 على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.