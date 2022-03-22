بمشاركة الأوقاف والأزهر والكنيسة.. حملة لرفع الوعي المائي بالمنيا

تشارك المنطقة الأزهرية بمحافظة المنيا في فعاليات اليوم العالمي للمياه، بتخصيص جزء من طابور الصباح بجميع المعاهد الأزهرية، يتناول كيفية ترشيد استهلاك المياه، كما ستخصص مديرية الأوقاف الخطبة الثانية عن ترشيد استهلاك المياه، وكذلك ستخصص الكنيسة المصرية جزءاً من عظة يوم الأحد، لنشر ثقافة الوعي المائي، وتناول السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه.

حملة قومية لترشيد استهلاك المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المنيا عن تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية لنشر ثقافة الوعي المائي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق اليوم 22 مارس الجاري، وضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، حيث تنظم الأنشطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للكشافة، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة الأرثوذكسية، ووزارة الثقافة.

تطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة للمياه

تأتي تلك الفعاليات تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الوعي القومي بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة للمياه، بهدف نشر الوعي المائي بين المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن فعاليات الاحتفال تقام تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، على مدار 3 أيام متتالية، وتتضمن تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية، ومعرض فني بالرسومات والأعمال الفنية بقصر ثقافة المنيا الرئيسي.

ونظمت شركة مياه الشرب المنيا عدة فعاليات سابقة، استهدفت عدداً كبيراً من قرى المحافظة، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخداماتها.