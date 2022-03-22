توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

طقس شديد البرودة ليلا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ما بين 4: 8 درجات، وذلك بشكل متفاوت بين مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة محافظات جنوب البلاد، وهذا بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، أسفر عن انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ويسود طقس بارد على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وطقس مائل للبرودة على مدن شمال الصعيد، ودافئ على كل من مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

غائم على جميع المحافظات

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون غائما جزئيا خلال ساعات النهار، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات الصعيد، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، على شمال الوجه البحري، والسواحل الغربية، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.