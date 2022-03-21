توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة وتقلبات جوية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة من التقلبات الجوية، وعدم الاستقرار فى حالة الطقس، بدءا من اليوم، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وتشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، بين 3- 5 درجات، نتيجة منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب شرق أوروبا، إذ يسود طقس بارد على محافظة القاهرة الكبرى، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين يسود طقس مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، وهي متقطعة أحيانا.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.