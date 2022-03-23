بالصور.. آخر تطورات مشروع مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

تنفذ الدولة العديد من المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل «البرج الأيقوني» أطول برج في أفريقيا، بجانب أطول ساري علم في العالم والذي يتوسط ساحة الشعب وغيرها من المشاريع.

ومن بين تلك المشاريع التي سوف تكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية عند انتهائها هو مسجد مصر الكبير الذي هو أكبر مسجد في مصر ومن بين المساجد الأكبر في العالم.

أهم المعلومات عن مسجد مصر الكبير

1. تبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبة إسلامية.

2. ويتكون المسجد من صحن الصلاة وبمساحة 9600 متر مربع يعلوه قبة رئيسية, و6 قاعات تعلو كل منها قبة إسلامية.

3. يشيد المسجد على أعلى تبة في العاصمة الإدارية و التي يبلغ ارتفاعها 21 متر حيث يمكن أن يرى المسجد من أي مكان في العاصمة الإدارية.

4. يضم المسجد أعلى مئذنتين بارتفاع 140 متر.

5. يتوسط المسجد ساحة الشعب التي تقع بين مبنى البرلمان و مبني مجلس الوزراء 6. ثالث أكبر مسجد علي مستوي الشرق الاوسط بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي 7. يستع 107 ألف مصلي.

8. يحتوي على قبة قطرها 30 متر وبارتفاع 60 متر من أرضية المسجد

العاصمة الإدارية من أحدث المدن المصرية

يعتبر العاصمة الادارية الجديدة من احدث المدن الجاري إنشاؤها في مصر، حيث تنتمي العاصمة الإدارية الجديدة تنتمي إلى مدن الجيل الرابع وهي الأحدث والتي تعتمد على التكنولوجيا في إدارة وتشغيل جميع مرافقها.وتضم العاصمة الإدارية الجديدة العديد من الأحياء مثل حي المال والأعمال الذي يضم أطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترا وهو البرج الأيقونة ، كما أنها تضم الحي الحكومي وحي السفارات، بجانب 8 أحياء سكنية.