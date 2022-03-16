أبراج العاصمة الإدارية والعلمين الجديد في معرض «Mipim» العقاري بفرنسا

تشارك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى المعرض العقاري الدولي «Mipim»، المقام بمدينة « كان الفرنسية»، بالتعاون مع 13 شركة تطوير عقاري ومكتب استشاري.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل مشاركة القطاع العقاري المصري بالمعرض في نقاط كالتالي:

1 -عرض أهم مشروعات القطاع العقاري المصري الجاري تنفيذها حاليا بمدن الجيل الرابع وفي مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وممشي أهل مصر.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في العاصمة الفرنسية

2 - تشارك العاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة المهندس شريف الشربيني، بعدة مشروعات هي «منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحي جاردن سيتي، ومشروع الحدائق المركزية والذي يتضمن قطاع من النهر الأخضر».

3 - تشارك مدينة العلمين الجديدة بقيادة المهندس وائل سمير، بعدد من المشروعات بمنطقة الأبراج الشاطئية، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية.

4 - تتضمن باقي أجنحة المعرض الحكومية عددا من المشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة، ونماذج لعدد من المشروعات الجديدة، بمحافظة القاهرة مثل «تطوير منطقة سور مجرى العيون، وممشى أهل مصر، وعدد من المشروعات التنموية بمحافظات الجمهورية».

5 - تزينت أجنحة الشركات الخاصة المصرية، بعدد من المشروعات الكبرى، في مقدمتها « سيتي إيدج، GV، طربول، بالم هيلز، ماونتن فيو، سوديك، تطوير مصر، LMD، كاسيل لاند مارك، البروچ مصر، برايم، بافليون، وأوكوبلان» .

6 - مثّل الجناح المصري في المدينة الفرنسية «كان»، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لـ المشروعات القومية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، عضو المكتب الفني للوزير، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير.

عرض التجربة المصرية للقطاع العقاري من خلال مشروعات المدن الجديدة

كان المهندس خالد عباس، أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية، حيث يتم عرض التجربة المصرية المتميزة في هذا القطاع، من خلال مشروعات المدن الجديدة، التي يشارك فيها القطاع الخاص.

وكان «عباس»، أكد أنّ المشاركة في المعرض تهدف لزيادة فرص الاستثمار، ودعوة الصناديق العقارية والاستثمارية، وتصدير العقار المصري، والاطلاع على الخبرات العالمية في هذا المجال.

ويعد معرض Mipim العقاري من أكبر معارض العقارات عالمياً، حيث تشارك فيه أكثر من 50 دولة، وأكثر من 1000 مشروع عقاري، كما يشارك 5000 مستثمر وصناديق استثمارية وعقارية كبرى، ويمثل المعرض فرصة لتلاقي المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وفرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي.