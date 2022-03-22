انطلاق اليوم الثاني لمسابقة «شباب القادة» برعاية 4 وزارات والقومي للمرأة

انطلقت أولي جلسات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لفاعليات مسابقة برنامج YLF Leaders League التي تنظمها مؤسسة شباب القادة، والذي يعقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

فتحي: نهدف لتمكين الشباب

وكشف النائب أحمد فتحي، المؤسس و المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن الشباب هم السبيل لتقدم المجتمعات، وقال: هذه رؤيتنا عندما بدأنا فكرة المؤسسة والعمل على تمكين الشباب.

وأضاف فتحي، خلال كلمته، أن المؤسسة تعمل على 3 برامج أساسية هى: برنامج القادة وleaders league لدعم الطلاب والأنشطة الطلابية، وبرنامج She leads لدعم طالبات التعليم الفني في أنحاء المحافظة.

‏وأشار فتحي إلى أن برنامج 3 YLF leaders league هو أول وأكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

بدء التقديم لتدريبات برنامج القادة

وأشاد فتحي بالطلاب وإجتهادهم، مضيفا أنه تقديرًا لمجهود الطلاب المتواجدين في المسابقة، تم فتح التقديم لتدريبات برنامج القادة لإفادة عدد كبير من الطلاب.

وقالت الدكتورة صفاء حسني، مديرة برنامج هي تقود وبرنامج القادة، أنها بدأت رحلتها في المؤسسة بكونها واحدة من المشاركين في برنامج القادة 2018، معربة عن فخرها بكونها استطاعت أن تكون جزء من YLf team ومديرة برامج المؤسسة.

وقال أحمد حسام، مدير برنامج Leaders league: «إيماني برؤية النائب أحمد فتحي اللي بدأ بيها المؤسسة شجعني أكون معاهم في كيان زي دا هدفه الأساسي هو خدمة المجتمع و دعم الشباب و تمكينهم ، و فخور بكوني جزء من فريق عمل YLF اللي هيكمل في دعم الطلاب لسنين قدام».