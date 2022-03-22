أبرز المعلومات عن محطة شحن وصيانة الحافلات الكهربائية بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء أكبر محطة لشحن وصيانة الحافلات الكهربائية في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل المدينة السياحية إلى مدينة خضراء، وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه يجري توفير احتياجات مدينة شرم الشيخ، من أجل تطبيق منظومة المدينة الخضراء، مشيراً إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن الدولة تقف بكل إمكانياتها خلف القيادة السياسية لإنجاح مؤتمر قمة المناخ، الذي يُعقد لأول مرة في شرم الشيخ.

وأشار «فودة» إلى أن المحافظة وفرت كل ما تحتاجه مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء، وجرى الاتفاق مع الفنادق والمنتجعات السياحية للتحول إلى الطاقة الخضراء، قبل انعقاد المؤتمر.

تخصيص محطة شحن كهرباء

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وافق على تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع لإقامة محطة صيانة وشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء في مدينة شرم الشيخ، والتي يبلغ عددها نحو 180 حافلة، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الذي يتزايد مع استخدام الوقود التقليدي والبنزين والسولار.

ولفت المحافظ إلى أنه استقبل في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، في وقت سابق اليوم، وفداً ضم كلاً من المهندس السيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، والمهندس محمود مرعي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الـ11 الهيئة العامة للطرق والكباري، والاستشاري العام للمشروع، الدكتور أحمد إبراهيم موسى، والمهندس الاستشاري جمال أبو الهدى، والمهندس تامر أحمد طه، ممثل الشركة المنفذة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأرض الخاصة بمشروع محطة شحن وصيانة عدد 180 حافلة كهربائية، بمسطح أرض 100 ألف متر مربع، إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، التابعة لوزارة النقل، للبدء في تنفيذ المشروع فوراً.

300 حافلة كهربائية تصل شرم الشيخ قريباً

وقال اللواء خالد فودة إنه في إطار الاستعدادات اللازمة لانعقاد مؤتمر التغيرات المناخية في نوفمبر من العام الجاري، تمت الموافقة على شراء سيارات تعمل بالكهرباء للعمل في مدينة شرم الشيخ، قبل انعقاد المؤتمر، مشيراً إلى أن هناك 300 حافلة سوف تصل إلى مدينة السلام قريباً.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مدينة شرم الشيخ تضم أيضاً 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وأوضح أن جميع هذه المحطات مجهزة لشحن السيارات الكهربائية.