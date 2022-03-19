القصير ومسؤلو الإيفاد يبحثون استعدادات مصر لاستضافة قمة تغير المناخ

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورة جو بوري مساعد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية الإيفاد ودينا صالح المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا بالصندوق للشرق الادنى وشمال أفريقيا، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ‏وبحث الوزير التحضير لمؤتمر الاطراف للامم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء استعرض القصير أولويات الحكومة المصرية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى ضرورة توفير تمويلات لتنفيذ مشروعات تصب في صالح المزارع الصغير، وذكر أنه لابد من إيجاد آليه لدعم الفلاح في ضوء المشاكل التي يواجهها العالم من تغيرات مناخية.

تعزيز علاقة مصر والإيفاد

وقال القصير إن علاقة الايفاد بمصر تاريخية منذ عشرات السنين ونسعى لتطوير التعاون في إطار من حرص الصندوق على تنفيذ المشروعات التي يحتاجها قطاع الزراعة وفقًا لأولويات الدولة المصرية وأن يكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وأشار إلى أهمية تفعيل دور الوحدة المركزية لادارة ومتابعة المشروعات التي تم انشائها مؤخرا بالوزارة.

ومن جانبها وجهت «بوري» الشكر لوزير الزراعة وقالت أنها تتفق معه فيما ذكره وأن الايفاد يتابع بشكل مستمر المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر وهناك إنطباع جيد لدي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن هذه المشروعات

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‏وأضافت «بوري» أن مؤتمر الاطراف عن التغير المناخي القادم COP 27 سيكون فرصة لاطلاق المبادرات التي من شأنها التكييف مع التغيرات المناخية فضلًا عن اهتمام الصندوق الدولي بمساعدة وصول صغار المزارعين إلى الاسواق.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية والخارجية ومحمد الغزالي مسئول مشروعات الايفاد في مصر ودعاء عرابي ممثلا عن وزارة التعاون الدولي.