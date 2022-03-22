90 جنيهًا زيادة في الذهب خلال 5 ساعات فقط.. كم سعر الجرام؟

قفزت أسعار الذهب في السوق المصرية، بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل مكاسب قوية تصل إلى 90 جنيهًا في الجرام في يوم واحد، وهو ما رفع سعر عيار 21 إلى 1090 جنيهًا.

وحققت أسعار الذهب خلال 5 ساعات فقط مكاسب قوية في مختلف الجرامات، وتواصل أسعار المعدن الأصفر الارتفاع بشكل ملحوظ، في ظل الأحداث والأزمات التي يشهدها العالم من وباء وارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى مستويات قياسية، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة من القلق وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع العالمية.

90 جنيهًا زيادة في سعر جرام عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21، ارتفاعًا بنحو 90 جنيهًا ليصل سعر الجرام إلى 1090 جنيهًا، مقارنة مع السعر السابق عند 1000 جنيه للجرام.

77 جنيهًا زيادة في سعر جرام 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 934 جنيهًا مقارنة مع السعر السابق عند مستوى 857 جنيهًا، أي بزيادة تقدر بنحو 77 جنيهًا في الجرام.

103 جنيهات زيادة في سعر جرام 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1246 جنيهًا، مقابل 1143 جنيهًا بزيادة نحو 103 جنيهات عن السعر السابق الذي كان عند 1143 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب في الوقت الحالي نحو 1926 دولارًا، مقارنة مع 1935 دولارًا.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أمس الاثنين، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.