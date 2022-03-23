هل أثرت الحرب على أزياء بوتين؟.. قصة «الرجل ذو الرداء الأسود» مع الأناقة

رصدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أزياء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على اختياراته في ارتداء ملابس من تصميمات أشهر مصممي الأزياء على مستوى العالم.

معطف بـ10 آلاف جنيه إسترليني

وكشفت الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 69 عاما، يتعمد خلال خطاباته أمام المواطنين إلى الظهور بملابس فخمة، كتلك التي ارتداها خلال تجمع الأسبوع الماضي أمام المواطنين، حيث ارتدى معطفا بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني من ماركة «لورو بيانا» الإيطالية، والتي تعادل ثلاثين ضعفا متوسط الأجر الشهري للمواطن الروسي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فالمعطف لم يكن أغلى الثياب التي ارتداها بوتين خلال هذا التجمع، حيث ارتدى «هاي كول» وملابس أخرى باهظة الثمن من ماركة «كيتون» التابعة لدار الأزياء الإيطالية أيضا.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس الروسي يرتدي بذلات فخمة من صناعة خياط واحد، وتتكلف الواحدة منها 4 آلاف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنه يتعمد اختيار البذلات ذات اللون الأسود إلى جانب ربطات عنق قاتمة، وهو ما أهله لأن يحصد لقب الرجل ذي الرداء الأسود.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منسقي الأزياء الخاصين بالرئيس الروسي يتعمدون تمزيق الملصقات التجارية الموجودة باللبس حتى لا يتم لفت الانتباه إليها ولا تلقطها عدسات الكاميرات، دون الإشارة هل سبب وراء ذلك هو رغبة الرئيس الروسي في عدم معرفة أحد أن ملابس باهظة الثمن أم أنه لا يريد أن يرتدي غيره من الماركة ذاتها.

وكشفت «ذا صن»، أن الرئيس بوتين يفضل العلامة التجارية «بريوني» الإيطالية، والتي يعد الممثل العالمي جيمس بوند من أشهر مرتديها، فيما تُصنع أحذيته لدى مصممي الأحذية «جون لوب» و«سالفاتوري فيراغامو».

يمتلك مجموعة فاخرة من الساعات بقيمة 450 ألف جنيه إسترليني

ووفقا للصحيفة البريطانية، فيمتلك الرئيس الروسي أيضا مجموعة فاخرة من الساعات، التي تبلغ قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني، من ماركات «توربوجراف» والتي تتميز بأذرع مطلية من الذهب وأحزمة من جلد التمساح، مشيرة إلى أنه أهدى إحداها والتي تقدر بقيمة 8 آلاف إلى صبي سيبيري عام 2009.

وتؤكد الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهتم كثيرا بمظهره حيث يرى أنه إحدى أهم علامات القوى، حتى خلال ممارسة التمارين الرياضية، حيث يعتمد ارتداء ملابس من دار الأزياء الإيطالية «لوروبيانا» والتي تقدر بقيمة 2400 جنيه استرليني.