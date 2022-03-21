انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط أمطار في السويس.. الصغرى 7 مئوية

شهدت محافظة السويس، اليوم الاثنين، طقساً بارداً وغائم جزئياً، حيث ظهرت السحب في السماء منذ الصباح الباكر، وغابت أشعة الشمس، وشعر الأهالي بالبرودة بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة والتى وصلت إلى 15 مئوية.

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي تقلبات جوية، وذلك على صعيد عدد من الجهات المعنية والأحياء، لحماية الأرواح والممتلكات، وتلافي أي تداعيات سلبية للطقس السيئ.

صقيع وغيوم ومطر خفيف

وتعرضت المحافظة الباسلة ليلة أمس لطقس شديد البرودة حتى طلوع الفجر، وتساقطت الأمطار الخفيفة مع نشاط لحركة الرياح، ومع شروق الشمس بدأ الطقس في التحسن قليلاً.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض جديد في درجات الحرارة، ما قد يؤدى للشعور بالبرودة وعدم الدفء، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيشهد ذروته خلال ساعات الليل بمعدل 10 درجات مئوية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 17 درجة، والصغرى 7 درجات، مع توافر فرص لتساقط الأمطار بنسبة 2%، وتكون شبورة كثيفة اليوم وصباح غد.

نسبة الرطوبة وسرعة الرياح

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 49%، بانخفاض عن معدل أمس بنحو 3%، فى حين سجلت سرعة الرياح 24 كم / ساعة، بانخفاض 2 كم/ساعة.