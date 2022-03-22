إجراء عملية بتقنية الدعامات المغطاة بمستشفى طيبة بالأقصر لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية بتقنية الدعامات المغطاة «TEVAR»، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء العملية بنجاح للمنتفع البالغ من العمر 70عامًا، داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والذي كان يعاني من انشطار بالشريان الأورطي الصدري والبطني وقصور بالدورة الدموية بشرايين الأمعاء وألم بالصدر، فيما تم تجهيز المريض للعمليات باستخدام القسطرة التداخلية وباستخدام تقنيه الدعامات المغطاه TEVAR.

المريض ساهم بـ300 جنيه فقط لإجراء العملية

وأشارت إلى أن تكلفة العملية خارج التغطية الصحية الشاملة وفي القطاع الخاص، تبلغ نحو 270 ألف جنيه، بينما تم إجراؤها للمنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط، وخرج المريض من المستشفى بعد استقرار حالته وتتم متابعة الحالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وأجرى القسطرة الفريق الطبي المتميز والمكون من، الدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور هشام السيد محمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور أشرف النجار، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة متميزة من أخصائيين و فنيي الأشعة بالمستشفى وطاقم التمريض المتميز.

تقديم أكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين

وأكدت الهيئة في بيانها، على تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر، التي تشمل تقديم أكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، ومنها العديد من الخدمات الطبية التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر، وأهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO , IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمي، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، 154 سريرا داخليا، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 أسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 أجهزة تنفس صناعي، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، والذي يؤكد استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، وخاصة معايير الجودة وسلامة المريض الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.