مصادر: شهادات الادخار بفائدة 18% مؤقتة.. وإيقاف التعامل قريبا

علمت «الوطن» من مصادر أن شهادات الادخار التي تمنح فائدة مرتفعة 18% تعد إجراء مؤقتا واستثنائيا؛ لتشجيع المواطنين على الادخار بالجنيه، ومواجهة الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج، على أن يتم إيقاف العمل بها خلال أيام.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن سعر الفائدة على هذه الشهادات مرتفع للغاية وذلك كإجراء تكتيكي «قصير المدى» بهدف ضبط الأسواق، لكن لن يتم العمل بها لفترة طويلة.

طرح شهادات بفائدة 18%

وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أمس، طرح الشهادتين لمدة عام واحد بفائدة غير مسبوقة 18% يتم صرفها شهريا، وبلغت حصيلة مبيعات الشهادتين في اليوم الأول نحو 16 مليار جنيه.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وكذا سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.