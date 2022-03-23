حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب دائما ما يدافع عن الحق ويبحث عن الحقيقة ولا يتوقف حتى يصل إليها مهما كلفه الأمر، وهو شخص يميل إلى التفكير كثيرا ولا يتوقف عن تشغيل دماغه، وهو يتمتع بالثقة في النفس ويعرف عنه أنه مغرور أيضا، وهو شخص اجتماعي ودائما ما يحبّ مقابلة أشخاص جدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت بمفرده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عليك أن تراجع اليوم خطواتك جيدا، وتنتبه لنفقاتك ولا تصرف الأموال عبثا، فيجب عليك أن تدير وضعك المالي بجدية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة للوطن، إن مواليد برج العقرب على موعد مع الجاذبية والحب اليوم، فيستطيعون أن يلفتوا انتباه الجنس الآخر بشدة اليوم نظرا لجاذبيتهم.

عيوب برج العقرب

من عيوب برج العقرب حب السيطرة فيحب إعطاء الأوامر كثيرا وإملائها على من حوله حتى لو كانت خاطئة، كما يحب حب تملك ولا يسمح لأحد بمشاركة غيره فيمن يحبه، ومن عيوبهم أيضا الغيرة الشديدة على شريك حياتهم وهو ما يسبب عدة مشاكل بينهما في العديد من المواقف، كما يعرف عنهم حبهم للانتقام فلا يستطيعون تقديم المسامحة أو المعروف لغيرهم ولا ينسون الإساءة إليهم.