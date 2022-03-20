حظك اليوم برج العقرب الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يستمتع مولود برج العقرب كثيرا بالقيام بالمزيد من الأنشطة، وهذا ما يساعده على الوصول إلى ما يحلم بتحقيقه من أهداف، كما أنه واثق بشدة من نفسه، وقد يبدو مغرورا، كما أنه يغير بشدة على الأشخاص المقربين منه، وخصوصا إذا كان شريك حياته، كما أنه يعشق السيطرة على الآخرين، ما يجعله مؤهلا بشكل كبير لتولي المناصب القيادية، كما أنه يحقق بها الكثير من النجاحات.

ويتميز مولود برج العقرب أيضا بشجاعته الكبيرة، إذ أنه لا يخاف من مواجهة التحديات على الإطلاق، ويتمتع بدرجة عالية من القوة والجرأة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عليك أن تتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، ويساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

العمل عند برج العقرب

يميل أصحاب برج العقرب كثيرا إلى التقدم للوظائف التنافسية، إذ أن تلك الوظائف هي الملاءمة لشخصيته بشكل كبير، كما أنه لا يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للوصول للمناصب القيادية.