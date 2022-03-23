حظك اليوم برج القوس الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج القوس وأهم ما يعرف به هو حب الانطلاق والسفر والحرية والحماس، ويمتلك مولود القوس روحا منطلقة لا تتوقف يوميا وتتطلع إلى معرفة مختلف الأشياء والثقافات والتعرف على الأماكن وتاريخها والاستمتاع بذلك واكتساب خبرة وأصدقاء ومعرفة، ويعرف عنهم أنهم رائعون بأحلامهم وطموحاتِهم، ولا يحبون التفاصيل الصغيرة التي تقيدهم في حياتهم.

صفات برج القوس

ومن ضمن صفات برج القوس حبهم للفلسفة ويميلون إلى دراستها واستخدامها في الكثير من الأمور والتحليل والتوصل إلى النتائج المختلفة في العديد من الأزمات والمشاكل خاصة، كما أنهم ينظرون للأمور من زوايا مختلفة تساعدهم على حل مشكلاتهم بطرق منطقية، وهم دائما ما يسعون وراء طموحهم وأحلامهم ويحاولون تحقيقه، كما أنهم متفائلون دائما، وينظرون نظرة إيجابية للمستقبل ويجدون فيه تحقيقا لأحلامهم مهما كانت بعيدة ويجدون ذلك دائما في خيالهم، ومن ضمن صفاتهم أيضا الطيبة الشديدة، ما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان، وهم يكرهون الكذب والخداع كرهاً شديداً.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

وجود الشمس والمريخ في برجك اليوم يمدانك بالدعم ويمنحانك حماسا وإرادة وحسن تصرف في كافة المواقف التي تمر بها، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بحب الآخرين لك ويصلك ذلك بسهولة، كما تنجح اليوم في التأثير بالناس وإثبات وجودك في أي مكان.