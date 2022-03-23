اليوم.. بدء تسليم امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للمطبعة السرية

يبدأ الموجهون المكلفون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بتسليم امتحانات لجميع التخصصات الصناعية (البحرية - الزخرافية- المعمارية -المركبات- الصناعات النسجية - التبريد والصناعات المعدنية- الملابس - التريكو- الإلكترونيات- الميكانيكية -الخشبية -الكهربائي) للمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة .

تسليم امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية الساعة الثامنة للمطبعة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات بالتواجد بالمطبعة السرية بالقاهرة في الساعة الثامنة صباحاً، مشددة على عدم التخلف على المواعيد المحددة لكل تخصص طبقاً للجدول المعد من جانب وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق آخر، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات التدريب من المعلمين المرشحين للترقي 2020/2021، للحصول علي شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول»، و«معلم أول أ، ومعلم خبير»، من خلال التسجيل علي المنصة الرئيسية «منصة المعلم»، للتدريب من جانب الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

غدا.. التعليم تنتهي من تلقي طلبات التسجيل للترقي لمعلمي كفر الشيخ وبني سويف

فيما تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الخميس 24 مارس 2022، باب تلقي طلبات تسجيل المرشحين للترقي لمعلمي محافظات كفر الشيخ وبني سويف والذي بدأ أمس الثلاثاء وأستمر لمدة ثلاثة أيام ، فيما تبدأ يوم الجمعة 25 مارس تسجيل التدريب لأخر دفعة للمعلمين بمحافظة المنيا للتدريب للحصول علي شهادة الصلاحية وينتهي يوم الأحد 27 مارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم،علي المعلمين المرشحين للترقي، بالتسجيل علي منصة المعلم بالكود والرقم السري وقراءة الإرشادات قبل الدخول إلي المنصة الرئيسية، وإجراء الاختبار علي الموقع ويتحمل المعلم المسئولية الكاملة في حالة عدم دخوله الاختبار.