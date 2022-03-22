التعليم: تعديل نظام دراسة العمال بالمدارس الفنية وتخصيص نسبة للحضور

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديلات على الدراسة بنظام العمال في المدارس الفنية، التي يلتحق بها 320 ألف طالب وطالبة، بعدما وجدت أن هذا النظام لا يساعد الطلاب على اكتساب مهارات فنية تؤهلهم لسوق العمل، وأن الطلاب يحضرون للمدارس في أوقات الامتحانات فقط.

نظام العمال لن يستمر دون حضور ولا تدريبات عملية للطالب

وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ «الوطن»، إنّ طلاب نظام العمال في المدارس الفنية، غالبيتهم لا يحضرون للمدارس ولا يستفيدون من التدريبات العملية، بحكم طبيعة الدراسة في هذا النظام الذي هو أقرب للمنازل في الثانوية العامة، مع أن حضورهم ضروري خاصة في التدريبات العملية، وهناك بعضهم يقدم شهادات على أنه يتدرب في مصانع وشركات، وهذا لا يكون تحت أعين الوزارة، لكن سوق العمل يتطلب مهارات وتدريبات مطلوب أن تشرف عليها الوزارة.

التعليم الفني المطور يستهدف مهارات محددة

وأضاف المصدر، أن التعليم الفني المطور، يستهدف مهارات محددة، لكن طبيعة الدراسة بنظام المنازل لا توفر ذلك حتى الآن، والوزارة لا تريد خريجين عاطلين بل مهرة، ومؤهلين للعمل في تخصصاتهم، ويجيدون القراءة والكتابة، لذلك هناك تعديلات مرتقبة على نظام العمال، بأن تكون هناك نسبة حضور للطالب، ولن يتم منح الشهادة إلا لمن يستحقها.

وفي سياق أخر، ينتهي قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، لاعتماده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداً لإعلانه رسمياً.

فيما يواصل طلاب الدبلومات الفنية، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022، للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، وتقديم الأوراق المطلوبة للمدارس الفنية.