التعليم: الترقية تستوجب التسجيل بموقع أكاديمية التدريب وإجراء الاختبار

وجّهت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، بضرورة التسجيل بموقع أكاديمية المعلمين، لتلقي التدريب المطلوب من جانب الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتنبيه علي المرشحين بمواعيد الترقي.

التعليم توجه بالتسجيل بموقع أكاديمية المعلمين

وشددت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات، بدخول المعلم شخصياً بالكود والرقم السري عل موقع الأكاديمية واتباع التعليمات، وإجراء الاختبار علي الموقع ويتحمل المعلم المسئولية الكاملة في حالة عدم دخوله الاختبار ويترتب عليه عدم إدراجه في كشوف الترقية دون أدنى مسئولية على قسم الإحصاء.

آليات الدخول علي المنصة للتسجيل والتدريب بغرض الترقي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية آليات الدخول علي المنصة للتسجيل والحجز للمعلمين المرشحين للترقي وهي كالتالي:-

-الدخول علي المنصة الرئيسية «منصة المعلم»

- اختيار البرنامج الرقمي للترقي «دخول».

- اختيار «تسجيل بيانات مستخدم جديد».

- يتم كتابة كود المعلم ثم الضغط على «بحث»، ثم يقوم المعلم باستيفاء البيانات المطلوبة وتسجيلها بمنتهي الدقة وفي النهاية يتم الضغط على زر «حفظ».

- يظهر أمامك بياناتك وبها كود الحجز الخاص بك ولابد من الاحتفاظ به لتتمكن من الدخول مرة أخرى على المنصة وفي حالة فقدان هذا الكود يمكنك التواصل على «واتس» الدعم الفني للحصول عليه.

- تظهر بيناتك ويتم الضغط على «حجز دورة تدريبية أو موعد تدريب».

- يتم التأكد من اسم التدريب ويتم فتح النتيجة الخاصة بأيام الحجز واختيار اليوم المناسب لك حسب ما هو متاح بالنتيجة ثم الضغط على «تسجيل أو حفظ».

- يتم استكمال الدخول بكود المعلم وكود الحجز بالضغط على «دخول المستخدم»، ثم الضغط على أيقونة فوري ويتم اختيار طريقة الدفع «ادفع فوري».

- سيظهر لك على الشاشة رقم عملية الدفع في رسالة على الهاتف مع كود الدفع أو رسالة على البريد الالكتروني ويتوجه للدفع.

- يتم الدخول في يوم الحجز بكود المعلم وكود الحجز والضغط على «دخول المستخدم»، ثم الضغط على «عرض».

- يتم استعراض المادة العلمية وأداء الاختبار.