أخصائية نفسية تحدد أسباب وأنواع العنف عند الأطفال

حددت هاميس إبراهيم، أخصائية نفسية في المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، مفهوم وأسباب وأنواع العنف عند الأطفال، موضحة أن العنف هو سلوك غير فطرى ولكنه مكتسب ينتج عن عنف الآباء ويعني استخدام القوة فى الاتجاه الخاطئ وبشكل غير مقبول بدنياً أو اجتماعياً أو إنسانياً، والإهمال هو أحد أشكال العنف ويتمثل فى عدم إشباع احتياجات الطفل البيولوجية والعاطفية.

أنواع العنف

وأضافت «هاميس» لـ«الوطن»، أن أنواع العنف هي البدنى والعنف اللفظى والعنف التسلطى، موضحة أن العنف البدنى هو السلوك الذى يهدف للألم سواء للذات أو للآخرين عن طريق الضرب والعنف اللفظى عن طريق الكلام السلبى والألفاظ الغليظة، أما العنف الرمزى أو التسلطى هو عن طريق التعبير عنه بأكثر من طريقة إما عن طريق الوجه أو البدن.

وأكدت أن أسباب العنف أهمها هو العنف الذي ينتج عن سلوكيات بعض الآباء فالطفل يتأثر بسلوك والديه فلو كان هذا السلوك هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات الحياتية عند الوالدين فبالتالى يقوم الطفل باستخدام هذا الأسلوب كنوع من أنواع الحماية الذاتية ومشاهدة أفلام الكارتون العنيفة هى سبب قوى أيضاً للعنف، مؤكدة أن التسلط من الوالدين وعدم ترك مساحة كافية للطفل للتعبير عن نفسه وعدم الاعتماد عليه كشخص مسؤول يؤدي به إلى العنف.

ونوهت بأن الحماية الزائدة هى أحد أكبر أسباب العنف وتؤدى إلى الأنانية عند الأطفال والتمركز حول الذات وهذا ما يؤدى عند رفض طلب ما للطفل يجعل رد فعله عدوانيا أو حادا وغير مقبول، مؤكدة أن أسباب العنف تشمل أيضاً التقليد فالطفل يقلد سلوكيات أبويه ويقلد طريقة تعبيرهم عن الغضب ويتأثر بهم بشكل مبالغ فيه والغيرة من الأقران التى تؤدى بالطفل إلى اللجوء للسلوكيات العدوانية، فضلاً عن محاولة الطفل فى جذب الانتباه وتكرار إحساس الطفل بالفشل أو الأحباط مثل رسوبه فى مادة دراسية.