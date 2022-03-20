«يارا» تنهي 11 شهرا من العذاب الزوجي بـ«دعوى خلع»: خانني 17 مرة

11 شهرا كاملة، مرت على «يارا. ع» في زيجة لم تتخيّل أن يكتب لها كل هذا الفشل، كانت تخطط وتحلم لبيت سعيد مع الرجل الذي وقعت في غرامه منذ كان عمرها 15 عاما، لكن أحلامها تحطّمت على عتبات الواقع، ما اضطر السيدة العشرينية للذهاب إلى المحكمة طلبا لـ«خلع» زوجها، بعد أن تفرّقت بها السبل.

17 زواجا عرفيا

«مدمن، واتجوز عليّا 17 مرة عرفي».. قالت السيدة العشرينية لـ«الوطن»، وهي تُغالب دموعها وقهرها، مؤكدة أنّها رأته بين أحضان فتاة تزوجها «عرفي»، بعد أن عرفها من مواقع التواصل الاجتماعي، داخل شقة استأجرها في وقت سابق.

علاقات نسائية

تروي «يارا» تفاصيل معرفتها بزوجها وهي بانتظار المثول أمام المحكمة التي رفعت أمامها دعوى خلع، قائلة إنّه كان يتلاعب بمشاعرها حتى عرفت أسرتها بالأمر، فطلبت منها خطبتها وافق، وبعد الخطبة ظهرت طباعه الحقيقية: «كنت عارفة إن علاقاته كتير مع الستات، بس كنت بحبه جدا، ومقدرتش أبعد عنه كنت بدعي ربنا يصلح حاله وكنت بكذب على الكل، وبقول إنه بيحبني وبيحترمني وإني سعيدة معاه، واتجوزنا وعملّي فرح كبير الكل بيحكي بيه لحد دلوقتي».

مدمن مخدرات

بعد زواجهما بيوم، سمعت «يارا» زوجها وهو يتحدّث إلى فتاة عبر الهاتف، وبمواجهته ادّعى أنّها ترغب في «تعكير الجو»، تقول: «بدأ يعاملني وحش ويفتعل خناقات ومشاكل عشان يسيب البيت وينزل بحجة إنه عايش في نكد، وبعد فترة عرفت إنه مدمن مخدرات، واتفصل من شغله عشان السبب ده، فروحت لأخويا وطلبت منه يشوفله شغل بمرتب كويس، وفعلا لقى شغل بمرتب ميحلمش بيه».

مشروبات كحولية

الراتب الكبير الذي يحصل عليها كل شهر، دفعه بحسب «الزوجة» للإدمان والسهر في الخارج، وجلب المشروبات الكحولية للمنزل: «بيقعد بالأيام تايه وبيهينني وحجته إنه استفزيته، وطلب مني أسيب البيت وقالي إني مبقتش أحبه ولا بستحمله، وبعد فترة عرفت إنه بيعرف ستات، فحذّرته عشان ممكن يخسر الوظيفة اللي خدها بصعوبة».

خيانة

اشترى الزوج شقة جديدة في مكان راقٍ، وحين طلبت منه الزوجة الانتقال إليها رفض بحجة أنّه اشتراها لتأجيرها، لكنها فوجئت بعد فترة بورقة زواج عرفي باسمه واسم فتاة أخرى: «لما قريت الاسم عرفت إنّه يعرفها من على النت، ولما كلمته قال إنه متجوز، وإنه اتجوز كذا واحدة عرفي قبل كده، ولما روحت الشقة لقيت معاه واحدة، حاول يهديني، ولما دورت لقيته مخبي أكتر من 17 ورقة عرفي».

دعوى خلع

وقبل دخولها للوقوف أمام قاضي محكمة الأسرة للنظر في دعوها التي أقامتها ضده، أنهت «يارا» حديثها مع «الوطن»، بأنّها تركته وذهبت لمنزل عائلتها وهي في حاله ذهول وقلبها ينزف دمًا على سنوات عمرها التي أضاعتها على رجل مثله، وقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة في زنانيري وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 659، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.