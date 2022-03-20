«يارا» تنهي 11 شهرا من العذاب الزوجي بـ«دعوى خلع»: خانني 17 مرة
كتب:
إسراء عبد العزيز
09:22 ص | الأحد 20 مارس 2022
صورة تعبيرية
11 شهرا كاملة، مرت على «يارا. ع» في زيجة لم تتخيّل أن يكتب لها كل هذا الفشل، كانت تخطط وتحلم لبيت سعيد مع الرجل الذي وقعت في غرامه منذ كان عمرها 15 عاما، لكن أحلامها تحطّمت على عتبات الواقع، ما اضطر السيدة العشرينية للذهاب إلى المحكمة طلبا لـ«خلع» زوجها، بعد أن تفرّقت بها السبل.
17 زواجا عرفيا
«مدمن، واتجوز عليّا 17 مرة عرفي».. قالت السيدة العشرينية لـ«الوطن»، وهي تُغالب دموعها وقهرها، مؤكدة أنّها رأته بين أحضان فتاة تزوجها «عرفي»، بعد أن عرفها من مواقع التواصل الاجتماعي، داخل شقة استأجرها في وقت سابق.
علاقات نسائية
تروي «يارا» تفاصيل معرفتها بزوجها وهي بانتظار المثول أمام المحكمة التي رفعت أمامها دعوى خلع، قائلة إنّه كان يتلاعب بمشاعرها حتى عرفت أسرتها بالأمر، فطلبت منها خطبتها وافق، وبعد الخطبة ظهرت طباعه الحقيقية: «كنت عارفة إن علاقاته كتير مع الستات، بس كنت بحبه جدا، ومقدرتش أبعد عنه كنت بدعي ربنا يصلح حاله وكنت بكذب على الكل، وبقول إنه بيحبني وبيحترمني وإني سعيدة معاه، واتجوزنا وعملّي فرح كبير الكل بيحكي بيه لحد دلوقتي».
مدمن مخدرات
بعد زواجهما بيوم، سمعت «يارا» زوجها وهو يتحدّث إلى فتاة عبر الهاتف، وبمواجهته ادّعى أنّها ترغب في «تعكير الجو»، تقول: «بدأ يعاملني وحش ويفتعل خناقات ومشاكل عشان يسيب البيت وينزل بحجة إنه عايش في نكد، وبعد فترة عرفت إنه مدمن مخدرات، واتفصل من شغله عشان السبب ده، فروحت لأخويا وطلبت منه يشوفله شغل بمرتب كويس، وفعلا لقى شغل بمرتب ميحلمش بيه».