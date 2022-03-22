«غرفة المنشآت» تشدد على المطاعم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة شددت على جميع أعضائها بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مشيرا إلى أن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات «إجباري»، بغض النظر عن انخفاض وارتفاع نسب الإصابات بالفيروس.

ولفت «منصور»، إلى استمرار لجان وزارة السياحة والآثار في التفتيش الدوري المفاجئ على المطاعم السياحية، للتأكد من التزامها بتطبيق تلك الإجراءات مع توقيع عقوبة الإغلاق على غير ملتزم.

المطاعم استعدت لاستقبال الرواد خلال رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أن المطاعم والمنشآت السياحية استعدت بشكل جيد لاستقبال الرواد والنزلاء خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، مع بعض مسئولي وزارة السياحة والآثار لمعرفة مصير الطلب الذى تقدمت به الغرفة إلى الوزارة، والخاص بمد مواعيد غلق المطاعم خلال رمضان إلى الساعة الـ3 صباحًا، فضلاً عن معرفة آلية التشغيل خلال شهر الصوم من حيث العمل بأي من التوقيتين الصيفي أو الشتوي.

مواعيد عمل المطاعم خلال الشتاء

وأشار إلى أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الشتاء تكون في الساعة 12 صباحًا، مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبأيام الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة، لافتا إلى أن مواعيد عمل المنشآت خلال الصيف تكون حتى الواحدة صباحًا مع السماح بمد ساعة إضافية في الإجازات الرسمية للدولة وخلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأوضح عضو مجلس إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المطاعم تلقت خلال الأيام الماضية مئات الحجوزات من السياح العرب والمواطنين المصريين، لحجز أماكن لتناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال رمضان، إذ أن غالبية الطلبات كانت لحجوزات وجبة الإفطار نظرًا لأن مواعيد غلق المطاعم الحالية تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن التوجه لتناول السحور بالمنشآت السياحية.