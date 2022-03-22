حملات مكثفة من «التموين» لضبط المخالفين في أول أيام تسعير الخبز الحر

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحملات التفتيشية التي بدأت اليوم على المخابز، لم تضبط أي من المخابز المخالفة في اليوم الأول لتطبيق القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر رغيف الخبز الحر وسعر رغيف الفينو، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء 22 مارس ولمدة 3 أشهر.

حملات تفتيش للرقابة على سعر رغيف الخبز الحر

وأضاف عبد المنعم خليل، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية قامت اليوم بالرقابة على تطبيق سعر رغيف الخبز الحر، مع توزيع بيان الأسعار الجديدة على المخابز السياحية للإلتزام بها، منوها بأن هذه الإجراءات تمت على مستوى كافة المديريات والمحافظات، مشيرا إلى أن مفتشي الحملات أيضا قاموا بالنصح والإرشاد لأصحاب المخابز والعاملين بها بأهمية الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة في قرار مجلس الوزراء منعا للغرامة المالية.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الحملات التفتيشية التي لها الحق في الرقابة على المخابز السياحية هي مفتشي التموين والمديريات التموينية في المحافظات والإدارات التابعة لها، فضلا عن حملات جهاز منع المنافسة والاحتكار، وأيضا حملات مباحث التموين، وحملات جهاز حماية المستهلك على مستوى المحافظات، مؤكدا أن وزارة التموين لا تتربص بأحد وإنما تراقب فقط من أجل ضبط المخالفين.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم الاثنين 21 مارس 2022 قرار بتحديد سعر رغيف الخبز الحر وغيف الفينو، والتي جاءت كالتالي:

سعر رغيف الخبز الحر بدءا من الثلاثاء 22 مارس 2022

- الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.