المجر ترسل مقاتلات لاعتراض جسم طائر مجهول دخل الأجواء من أوكرانيا

كشفت المجر عن أنها أرسلت طائرات حربية، أمس، لاعتراض جسم طائر مجهول الهوية دخل أجواء البلاد قادما من أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة المجر اليوم Hungary Today نقلا عن وزارة الدفاع المجرية، أن مقاتلات غريبن التابعة لقوات سلاح الجو المجري، أقلعت نهار الاثنين، للكشف عن مركبة جوية مجهولة الهوية تسللت إلى المجال الجوي الوطني قادمة من أوكرانيا.

الرادارات رصدت الطائرة شرق المجر متجهة نحو سلوفاكيا

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الرادار رصدت الطائرة في الجزء الشرقي من البلاد، وكانت تحلق باتجاه سلوفاكيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت صحيفة المجر اليوم إلى أنها المرة الثالثة منذ، السبت الماضي التي أقلعت فيها مقاتلات مجرية في مهمة، بعد وضع سلاح الجو الوطني في حالة تأهب.

تحطم طائرة قادمة من أوكرانيا في كييف

وكانت تقارير إعلامية أشارت في أواسط مارس الجاري إلى تحطم طائرة مسيرة في العاصمة الكرواتية زغرب، كانت قادمة أيضا من أوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.