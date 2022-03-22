الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف الحرب العبثية في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه حان الوقت لوقف الحرب العبثية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وأضاف جوتيريش: «لا أحد يخرج منتصرًا في الحرب الأوكرانية»، منوها بأن هناك بعض التقدم في المسار الدبلوماسي لوقف الحرب في أوكرانيا والعودة للمفاوضات.

ماريوبول تتعرض لقصف مكثف وحصار روسي

وأضاف جوتيريش، أن ماريوبول تتعرض لقصف مكثف وحصار روسي، وهناك 10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم.

وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة: «طالبنا بالتصويت على قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا غدا».

روسيا: الغرب لن ينجح في تركيع موسكو

ومن جانبها، أوضحت الخارجية الروسية، أن الغرب لن ينجح في تركيع موسكو، وواشنطن تتحمل عواقب ما يحدث.

وحذرت الخارجية الروسية، الناتو، من أي خطوات من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.