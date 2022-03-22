إطلاق مبادرة «مشغلي» في نهطاي بالغربية.. وتسليم 30 ماكينة خياطة للسيدات

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إطلاق مبادرة «مشغلي» ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، حيث قام المحافظ بافتتاح مشغل نهطاي وتسليم 30 ماكينة خياطة لسيدات وفتيات القرية، مقدمة من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، والفنانة سميرة عبد العزيز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه لمبادرة حياة كريمة والتي ستنقل الريف المصري نقله تاريخية، حيث وضع الرئيس نصب أعينه توفير الحياة الكريمة لأهالي القرى والعزب والنجوع من خلال تنفيذ 1239 مشروع بتكلفة 4.3 مليون جنيه داخل مركز زفتى، مشيدا بدور ودعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمكين وبناء الإنسان في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف المحافظ أن عظمة «حياة كريمة» لا تكمن فقط في إنشاء وتطوير المرافق والبنية التحتية، وإنما في بناء الإنسان المصري وتمكينه اقتصاديا، حيث نفذت المحافظة العديد من القوافل والمبادرات والمشروعات، وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة والفتيات.

وأشار «الجندي» أن المبادرة تشمل افتتاح 4 مشاغل للخياطة بقرى «فرسيس، ميت المخلص، تفهنا العزب ونهطاي»، تضم 70 ماكينة إلى جانب تسليم 30 ماكينة للسيدات للعمل في المنازل.

وأعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها لما رأته من إنجازات حقيقية على أرض مركز زفتى، موجهة الشكر لمحافظ الغربية وللمهندس حازم وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث.

وقال عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن محافظة الغربية دائما عظيمة بأولادها العظماء ومحظوظة بوجود قيادة علمية وإدارية، مثل الدكتور طارق رحمي، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من جهد من أجل أبناء الوطن، كما أعرب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن سعادته لتواجده بين سيدات الغربية وبناتها، موجها التحية للمرأة المصرية في عيدها.

وافتتح الدكتور طارق رحمي والمهندس حازم الجندي مشغل نهطاي داخل مقر الوحدة المحلية، والذي يضم 10 ماكينات خياطة لفتيات القرية، حيث وجه المحافظ بتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات بهدف تمكينهم لتنفيذ مشروعات خاصة بهم، من خلال الجهات الشريكة متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك.

وعلى هامش المبادرة، تفقد محافظ الغربية ومرافقوه عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تتم داخل قرية نهطاي من بينها «مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، مدرسة طلبة السايح، مركز طب الأسرة ومحطة مياه نهطاي».