«العسومي»: القارة الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية

قال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن دول القارة الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية، لذك من الضروري تعزيز العلاقات العربية الأفريقية على كل المستويات، لا سيما في ضوء الاحتياج الاستراتيجي المتبادل بين الجانبين، وأهمية التضامن والتكاتف فيما بينهما لتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة التحديات ذات الطبيعة التنموية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي السيدة نوسيفي مابيسا ناكاكولا رئيسة برلمان جنوب أفريقيا والوفد المرافق لها، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا.

العلاقات بين الدول العربية وجنوب أفريقيا، علاقات متجذرة وتاريخية

أكد «العسومي» أن العلاقات بين الدول العربية وجنوب أفريقيا، علاقات متجذرة وتاريخية، لذلك من الضروري تعزيزها على كل المستويات وخاصة على المستوى البرلماني، لافتًا إلى وجود روابط مشتركة بين الدول الأفريقية والدول العربية، بحكم القرب الجغرافي، ووجود نحو نصف الدول العربية داخل القارة الأفريقية، إضافة إلى التمازج الثقافي والحضاري، والتاريخ المشترك في النضال ضد الاستعمار.

الشعوب العربية لن تنسى مواقف جنوب أفريقيا

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن التقدير الشديد للمواقف النبيلة لجنوب أفريقيا تجاه القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، مشيداً بموقفها الرافض لحصول القوة القائمة بالاحتلال على صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي، قائلًا أن هذه المواقف التاريخية الشجاعة لن تنساها الشعوب العربية.

ودعا «العسومي» إلى توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين الجانبين، إذ أن تعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا يمثل مدخلاً مهماُ لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأفريقية.

تعزيز العلاقات مع الدول العربية لم يعد أمرًا اختياريًا

من جانبها، أعربت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا عن تقديرها الشديد للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات معه على كل المستويات، وأن تتضمن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الجانبين مجالات وقضايا حيوية، يكون لها مردود إيجابي على تعزيز العلاقات الإفريقية العربية بشكل عام.

وقالت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، إن تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخاصة في النواحي الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، لم يعد أمرًا اختياريًا، وإنما أمر يجب العمل عليه، والتغلب على أية صعوبات قد تحدث له بسبب البعد الجغرافي.

جنوب أفريقيا مستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وقالت إن جنوب أفريقيا مستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على كل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدة أن الأمر يمثل مبدأ أساسي في السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا.