مصرع «مجهول» تحت عجلات قطار وإصابة 5 في حريق بالغربية

لقى شخص مصرعه تحت عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، في دائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تمكنت فيه فرق الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل أحد المحلات بمدينة طنطا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

حريق بمحل خضروات أمام كلية التربية النوعية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل محل خضراوات، في شارع «بطرس»، أمام كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بالاختناق.

إخطار مدير أمن الغربية باحتراق محل خضروات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في محل لبيع الخضروات، بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتم إخماد النيران بواسطة سيارة الإطفاء.

وتبين من التحريات اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بالاختناق، وتم إسعافهم بشكل فوري، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر.

مصرع شخص صدمه قطار بكفر الزيات

في حادث آخر، لقى شخص، هويته مازالت غير معروفة حتى مساء اليوم الثلاثاء، مصرعه تحت عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية»، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في قرية «كفر الشوربجي»، التابعة لمركز كفر الزيات.

تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص «مجهول الهوية»، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام قرية «كفر الشوربجي»، بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، أثناء مروره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، أمام قرية «كفر الشروبجي»، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحه مستشفى طنطا الجامعي.

وأكد شهود عيان أن الشخص المتوفي مهتز نفسياً، ويعاني من اضطرابات نفسية، ويُعتقد أنه أحد المتسولين، لقي مصرعه أسفل عجلات القطار نتيجة مروره من معبر غير شرعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وبعد التعرف على هويته.