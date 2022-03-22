إصابة طفلين شقيقين في حريق شقة بـ6 أكتوبر ونقلهما إلى المستشفى

أصيب طفلان شقيقان باختناق إثر حريق اندلع بشقتهما في الحي العاشر بالمجاورة السادسة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل عقار بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر، مصحوبة بسيارات الإسعاف، لنقل وإسعاف المصابين، وبالانتقال والمعاينة تبين إصابة طفلين وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وجرى فرض كردون أمني، وحصار النيران لإخمادها ومنع امتدادها للشقق المجاورة.

3 سيارت إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فور تلقيها بلاغا من غرفة عمليات النجدة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران ووقف امتدادها.

انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي انتدبت الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسبابه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحريق تمهيداً لتفريغها، كما استدعت عدداً من شهود العيان للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.