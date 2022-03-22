أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

سيطرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، على محركات البحث العالمية «جوجل»، إذ زادت عمليات البحث عن السعر؛ خوفا من أن يتأثر بالتغيرات الاقتصادية التي غيرت من أسعار بعض السلع الاستهلاكية كالدواجن، فضلا عن أسعار الذهب والعملات بفضل رفع سعر الفائدة لـ 1% وفق قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري.

وتصدرت أسعار اللحوم اليوم خلال الدقائق الماضية عبر منصات البحث كونها تعد من أهم ما يبحث عنه الناس، ويهتمون به لإعداد الوجبات المختلفة فضلا عن تخزين البعض منها للإستعانة به فالوجبات خلال شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار اللحوم، اليوم، في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وهي كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم

- وصل سعر اللحم الجملي نحو 120 جنيها.

- تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 170 و190 جنيها.

- بلغ سعر كباب الحلة والبوفتيك 190 جنيها.

- سجل سعر الكيلو من اللحم الضاني نحو 180 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

فيما جاءت أسعار اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- سعر الكيلو من اللحوم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بـ 110 جنيهات.

- سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية إلى نحو 95 جنيها.

- سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة نحو 85 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

وفي الأسواق المحلية جاء سعر اللحوم كالتالي:

- سجل لحم بقري برازيلي مجمد 85 جنيهًا.

- وصل لحم بقري طازج منافذ البيع الحكومية 100 جنيه.

- وشهد لحم بقري سوداني طازج مجمعات استهلاكية سعر يصل لـ 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من اللحم البلدي طازج 155 جنيهًا.