ارتفاع أسعار اللحوم الأمريكية في بورصة شيكاغو

انخفض سهم الماشية الحيّة الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاغو التجارية في شهر يونيو بمقدار 1.275 سنتًا إلى 135.525 سنتًا للرطل، بينما ارتفعت الأبقار المغذية لشهر أبريل بنسبة 0.025% لتصل إلى 162.625 سنتًا.

أسعار لحوم الأبقار

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية، في بيان، أنّ أسعار لحوم الأبقار المعبأة في الولايات المتحدة ارتفعت، حيث زادت التخفيضات الاختيارية 18 سنتًا لتصل إلى 258.08 دولارًا للطن الواحد، في حين ثبتت التخفيضات المختارة من 1.43 دولارًا إلى 250.27 دولارًا للطن الواحد.

ومنذ الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار الأعلاف عالميا، حيث ينتج البلدان نحو 15% من صادرات الذرة، كما ارتفعت أسعار القمح، حيث يعد المحصول أحد أهم مكونات الأعلاف.

وتراجعت العقود الآجلة للخنازير الهزيلة لشهر أبريل CME بنسبة 0.025 سنت لتغلق عند 102.375 سنت للرطل، وثبتت خنازير يونيو 0.400 سنت لتغلق عند 120.475 سنت للرطل.

التجار ينتظرون نشاطًا في سوق النقد

وقال أرلان سوديرمان، كبير اقتصاديي السلع في شركة StoneX، في مذكرة للعملاء: «كانت تجارة العقود الآجلة للماشية الحيّة اليوم متقلبة إلى مستوى أضعف، حيث ينتظر التجار نشاطًا في سوق النقد، والتوقعات هي أن تظل التجارة قرب 140 دولارًا للطن الواحد في منطقة حقول التسمين في السهول الجنوبية الأمريكية»، لافتاً إلى أنّ العقود الآجلة للماشية العلفية تحسنت في اليوم مع انخفاض أسعار العلف.

وتباينت العقود الآجلة للخنازير الهزيلة حيث تنافس تجار الماشية للحصول على مراكز قبل صدور تقرير التصدير الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية.