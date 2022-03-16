13 معرضا لـ«أهلا رمضان» بالغربية.. اللحوم بـ85 جنيها وطبق البيض بـ55

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، افتتاح معرضين «أهلا رمضان»، بمدينتي سمنود وطنطا، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار.

توفير السلع الغذائية

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن كل قطاعات وأجهزة محافظة الغربية تعمل جاهدة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة إلى المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بتوفير كميات كبيرة من السلع في معارض «أهلا رمضان».

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد المحافظة 13 معرضا لـ«أهلا رمضان»، تم افتتاح اثنين منها في سمنود وطنطا، وجاري تجهيز باقي المعارض وسيتم افتتاحها قبل شهر رمضان الكريم.

وأوضح أن معرض المنطقة اللوجستية افتتح أمس، ويضم كل السلع الغذائية، وتشارك فيه أكثر من 50 شركة توفر مختلف السلع الغذائية والمفروشات وكل السلع الاستهلاكية، وأن جميع المعارض هدفها في المقام الأول، توفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية

وذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن أسعار السلع الغذائية تتوافر في المعارض، فاللحوم بـ85 جنيها للكيلو جرام، والسكر بـ10 جنيهات للكيلو جرام، والدقيق بـ8 جنيهات بالنسبة للكيلو جرام، والمكرونة بـ9 جنيهات، والبيض بنحو 55 جنيها للكرتونة.

وأكد، وجود سيارات متنقلة تعمل على توزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القرى والمراكز.