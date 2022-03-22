وزيرة الثقافة تهنئ فريق عمل «جنة هنا» لفوزه بجائزة «أحسن ممثلة»

وجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة لفريق عمل العرض المسرحي «جنة هنا» لفرقة الغد المسرحية التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار لترشحة لنيل 3 جوائز وفوزه بجائزة احسن ممثلة فى مهرجان جندوبة الدولي للمسرح المحترف بتونس وحصلت عليها هالة سرور.

وقالت الوزيرة ان الجائزة تعبر عن تميز الابداع المصرى دوليا ، مشيرة الى قدرة القوى الناعمة المعاصرة على حفظ المكانة الرائدة للوطن إقليميا وعالميا.

تفاصيل عرض «جنة هنا»

يذكر أن عرض جنة هنا اختارته وزارة الثقافة للمشاركة فى مهرجان جندوبة الدولي للمسرح المحترف وترشح للمنافسة على العديد من جوائزه هى التاليف ، احسن مخرج ، احسن عرض ، كما ينتقل للمشاركة في مهرجان العاصمة الثقافية بالعاصمة التونسية في الفترة من 22 حتي 30 مارس، بجانب مشاركته في مهرجان 24 ساعة مسرح بالكاف.

العرض المسرحي يناقش قضايا المرأة

«جنة هنا» بطولة وفاء الحكيم، هالة سرور، محمد دياب، ومن إخراج محمد صابر، ويتناول عددا من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة ويلقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى الجمعي.