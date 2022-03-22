محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات حياة كريمة بتكلفة 155 مليون جنيه بمطوبس

تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، عدد من المشروعات الخدمية في مركز مطوبس، ومن بينها المنازل التي تم إدراجها ضمن «سكن كريم» لمواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، موجها بالإعلان عن نسب التنفيذ بكل مشروع من المشروعات التي يجري العمل عليها، إضافة للتواصل المستمر مع وكلاء الوزارات المعنية لتعريفهم بما تحتويه كل منشأة.

تخصيص مساكن لذوي الهمم

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتخصيص مواقع لذوي الهمم في المجمعات الخدمية، وتكون الخدمات بالدور الأول، تيسيرا عليهم، وإضافة عدد من المنازل بقرية السيد البدوي ضمن «سكن كريم» استجابة للأهالي، والتي تحتاج لإعادة تأهيل، كما وجه بتوفير القوى البشرية وكل الإمكانيات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدرسة، وتوفير كل الأساسات، ودهان الأعمدة باللون الفسفوري عند المنحنيات لتقليل الحوادث، وكذلك الربط بين نقاط الإسعاف الثلاثة القريبة من مطوبس لسرعة الوصول لموقع الحادث في مدة لا تزيد عن 5 دقائق.

كما طمئن المحافظ، أصحاب المنازل المدرجة ضمن سكن كريم، ومن بينهم 3 أسر، بأنه وجه بسرعة الانتهاء من منازلهم ليستقروا بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات قومية في قرى مطوبس

وتفقد المحافظ أيضا مدرسة السيد البدوي للتعليم الأساسي، وتضم 22 فصلا، بتكلفة 10 ملايين و663 ألفا و310 جنيهات، بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء منها 30 يونيو المقبل، كما تفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف السيد البدوي بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 65%، وسيتم الانتهاء منها 22 أبريل المقبل.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بقرية الجزيرة الخضراء، بإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 36 مليون و226 ألفا، بنسبة تنفيذ 55%، وسيتم الانتهاء منها في 28 يونيو المقبل، وجاري إنشاء المرشحات وتوريد 2 ديزل والطلمبات.

مشروعات خان الجني

وشملت الجولة التفقدية مشروع إنشاء مركز شباب خان الجني، من إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتكلفة 5 ملايين و765 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 80%، وجاري أعمال التشطيبات، وسيتم الانتهاء منها في 25 أبريل المقبل.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء الوحدة الصحية بخان الجني بإشراف جهاز التعمير الساحل الشمالي الأوسط، بنسبة تنفيذ 25%، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها في 24 نوفمبر المقبل، وجاري العمل في نجارة السقف، وكذلك تفقد إنشاء 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، بإشراف جهاز التعمير الساحل الشمالي الأوسط، بنسبة تنفيذ 10%، ويتم الانتهاء منها في 30 نوفمبر المقبل، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، وجاري تنفيذ أعمال الخوازيق.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مشروع إنشاء المجتمع الخدمي بالجزيرة الخضراء، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بنسبة تنفيذ 80%، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و303 آلاف جنيه، ويتم الانتهاء منها في 18 مايو المقبل.

مشروعات زراعية بالجزيرة الخضراء

وتضمنت الجولة التفقدية، متابعة أعمال إنشاء المجمع الزراعي، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بنسبة تنفيذ 70%، وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، وكذلك تفقد الأعمال الجارية في مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بالجزيرة الخضراء، بنسبة تنفيذ 5%، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و400 ألف جنيه، وسيتم الانتهاء منه 30 نوفمبر المقبل، وجاري وضع وتجهيز طبقة الإحلال.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ إنشاء سكن كريم لأحد المواطنين بقرية أبو خشبة، وعدد أفراد الأسرة 3 أشخاص، كما تفقد موقع إقامة سكن كريم لـ3 أسر بقرية الجزيرة الخضراء.

وكشف المحافظ أن عدد المشروعات بلغ 626 مشروعا بتكلفة أكثر من 7 مليارات جنيه، إضافة لـ«سكن كريم» وتم رصد عدد المنازل التي سيتم تأهيلها وعددها 920 منزلا، وجاري حصر المزيد من المنازل المستحق إقامتها ضمن المشروع الرئاسي الذي سيغير الحياة بالقرى.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بأهالي مطوبس ومشاركتهم المجتمعية، وتفاعلهم المستمر بما يجري من مشروعات خدمية في القرى التي كانت محرومة.