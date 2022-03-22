ضبط مليون كتاب بدون تصريح في مخزن بالزاوية الحمراء

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة حال تواجده بأحد المخازن الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة وبحوزته «مليون وخمسون ألف كتاب خاص بالمرحلة الإبتدائية لمواد مختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.