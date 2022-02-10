ضبط «عصابة الموتوسيكلات» في الأقصر ومتهم بحيازته أسلحة ومخدرات بأسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المُغافلة، مُتخذان من نطاق مديرية أمن الأقصر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع بدوائر قسم شرطة الأقصر ومراكز شرطة أرمنت وإسنا والأقصر، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أسنا»، وأمكن ضبط الأخير.

ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بأسوان

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أنّ أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، يتاجر في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدري الهيروين - الشابو وزنت 1،600 كيلو جرام، ميزان حساس، ومبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

ضبط أحد العناصر الأجرامية بأسوان هارب من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد

وأوضحت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، وجود أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات، والمقضي فيهما بالسجن المؤبد، ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بنطاق محافظة أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «2 فرد محلي، ودراجة نارية دون لوحات معدنية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، وأقر بصحة الحكمين الصادرين ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.