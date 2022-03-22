هاني شاكر يعطي عضوية نقابة الموسيقيين لفتاة من ذوي الهمم

حضر خالد بيومي أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية، المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة المزيكاتي المنعقد حاليا في مدينة نصر، وسط حضور عدد من الضيوف.

وخلال المؤتمر، قال خالد بيومي أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية بالمؤتمر الصحفي لمسابقة المزيكاتي، إنه فخور بهذه المسابقة، وإنها تكون نافذة لخروج العديد من الموهوبين.

خالد بيومي يدعم المواهب

وأضاف أن هاني شاكر في ضغط كبير للغاية؛ لأن الناس البسيطة بالشارع يأملون في عودة زمن الفن الجميل برعاية الفنان هاني شاكر، وهذا ما تراهن عليه مسابقة المزيكاتي.

وتابع بيومي: «زمان كان الفن المصري يضاهي القطن المصري في الاقتصاد والفن، وكل التحية والتقدير للفكرة العبقرية الجميلة لإخراج 50% من المتسابقين من ذوي الهمم».

هديل ماجد تحصل على عضوية نقابة الموسيقيين

كما كشف خالد بيومي، عن أن هاني شاكر أعطى عضوية نقابة المهن الموسيقية لفتاة تسمى هديل ماجد من ذوي الهمم تتمتع بموهبة الغناء.