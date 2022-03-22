هاني شاكر يبحث مع وزير المالية أزمة تطبيق القيمة المضافة على الفنانين

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة المزيكاتي التي تدعم مواهب ذوي الهمم، وذلك في أحد الفنادق بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من الضيوف وأعضاء نقابة الموسيقيين.

وحضر أيضا خالد بيومي، أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية الذي حرص على إلقاء كلمة خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن سبب غياب هاني شاكر عن المؤتمر الصحفي هو انشغاله بخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

هاني شاكر يجتمع مع وزير المالية

كما كشف خالد بيومي، أن هاني شاكر مجتمع الآن مع وزير المالية؛ لبحث مشكلة الضرائب والقيمة المضافة على الفنانين.

وحضر أيضا المؤتمر الصحفي المستشار علاء عامر الذي قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الفائزين بمسابقة المزيكاتي يتم إنتاج أوبريت غنائي لهم، ومن الممكن أن يحصلوا على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وأعرب علاء عامر، عن فخره بالعمل في نقابة المهن الموسيقية في ظل قيادة الفنان هاني شاكر.

وفي سياق آخر، دعم الموسيقار منير الوسيمي المسابقة، وقال إنه سعيد بعودة المسابقات، مؤكدا أن المسابقات تخرج عددا كبيرا من الفنانين المتميزين وأنه كان عضو لجنة تحكيم بمسابقة إبداع وخرج منها العديد من الشباب الموهوبين.

كما أكد فوزي إبراهيم عضو مجلس جمعية المؤلفين والملحنين، أن دور الجمعية يتمثل في أنها تمد يدها للمواهب المتميزة، ولا يوجد فنان في الوطن العربي أصبح نجما إلا بكلمات وألحان الفنانين والمبدعين المصريين.

غياب هاني شاكر عن مؤتمر المزيكاتي

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين غاب عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة المزيكاتي، التي تطلقها نقابة المهن الموسيقية.