عكاشة: تعاون مصري إماراتي لتخفيف آثار الأزمة العالمية.. وإسرائيل تتوسط في حرب أوكرانيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن سبب زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لمصر ولقائهما بالرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لتخفيف آثار الصراع الروسي الأوكراني على دولهم، مؤكدا أن هناك اهتزازا كبيرا في سوق الطاقة وبدأت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكدا أن الطاقة تؤثر في كل أفرع الاقتصاد والاستثمار.

مساعي الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيجاد شراكات جديدة في الطاقة، لافتا إلى أن لقاء السيسي مع بن زايد جاء في ظل المشاركة الكبيرة في التحالف الرباعي بين مصر والإمارات والبحرين والسعودية.

وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك رغبة في تعميق الشراكة بين مصر والإمارات لتخفيف آثار ما يحدث في العالم، مبينا أن إسرائيل تلعب دورا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا وكان واجبا على القيادة السياسية المصرية والإماراتية الاطلاع على مستجدات الدول الموجودة في المحيط من أجل العمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر شريكة لإسرائيل في منتدى غاز المتوسط وسيشهد نقلة إلى الأمام بعد اضطراب أسواق الطاقة على مستوى العالم.

دور منتدى شرق المتوسط الهام

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن منتدى شرق المتوسط يخلق شكلا من أشكال التعاون السلمي بين دول المنطقة ويربط مصر بسوق الطاقة العالمي، مؤكدا أن مصر أمام نظام حكم يسعى للتنمية الشاملة ولن يتراجع عن هذا، وهناك سيناريوهات لمواجهة الأزمات العالمية.