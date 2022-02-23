خالد عكاشة: روسيا قامت بخطوات سريعة ومفاجئة لغزو أوكرانيا

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، إن هناك الكثير من الخطوات الجاري اتخاذها من قبل روسيا بشكل سريع ومباغت بالرغم من وجود تحذيرات أمريكية وغربية خلال الأسابيع الماضية، ولكنها دائما ما كانت تذهب في اتجاه قيام روسيا بغزو شامل وكاسح في أوكرانيا.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجانب الروسي قام بمناورة عسكرية ثم ذهب إلى أحد الأقاليم التاريخية الروسية التي تنظر لأوكرانيا بأكملها باعتبارها أحد الامتدادات الروسية الأصيلة ودفع بجهده العسكري والسياسي خلف استقلال الدولتين.

الرئيس الروسي يسعى لفرض شروطه

وأوضح أن الرئيس الروسي يسعى إلى فرض شروطه وتمرير رؤيته إلى الجانب الآخر حتى لا يصل الأمر إلى مرحلة من العداء السافر مع المعسكر الغربي، وحتى لا يدخل إلى مراحل متقدمة أسفل مظلة العقوبات، موضحا: «هو بيحاول يفتح مسار للجانب الآخر أنهم يتقبلوا تلك الخطوة، خاصة وأنه قال إنه لن يتراجع عن تلك الخطوات أو مطالبه التي ينظر إليها باعتبارها مطالب أمنية، ومن الواجب أن يكون هناك أمن متكافئ بين الأطراف، هكذا ترى روسيا الأمر حاليا».

تطورات الأزمة الأوكرانية في مسار حرج

وأكد أن تطورات الأزمة الأوكرانية في مسار حرج والعلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة عض الإصبع، متابعا: «هو بيحاول تمرير ما يريد في الوقت اللي بيقوم بخنق أوكرانيا بالخطوات والإيقاع البطيئة عسكريا واقتصاديا، وأوكرانيا تعيش حالة استثنائية لما يزيد على شهر من الآن بشلل كامل لكل أنشطة الدولة لحين النظر فيما يمكن القيام به أمام التغول الروسي، وده هيشل الحركة أمام أوكرانيا ويسبب تدهورا اقتصاديا».